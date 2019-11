Diocesi: Palermo, una settimana dedicata alla Parola con gli approfondimenti dei vescovi Lorefice e Brambilla

“Si aprirono gli occhi e si scaldò il cuore” è il tema della Settimana della Parola, dall’ascolto all’annuncio, organizzata dall’arcidiocesi di Palermo, che si svolgerà dal 4 al 9 novembre, nella parrocchia di Santa Caterina in città, dalle 19 alle 20.30. Ad aprire l’evento sarà, lunedì prossimo, la lectio biblica sui brani del Sussidio “Venite e vedrete” a cura di don Salverio Civilleri della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. Martedì 5 novembre, il vescovo di Novara mons. Franco Giulio Brambilla, parlerà de “Il primo annuncio nella vita della Chiesa: spunti di riflessione per le scelte pastorali”. L’indomani, mercoledì 6, don Domenico Messina, docente alla Pontificia Facoltà teologica di Sicilia, approfondierà “Il primo annuncio nella celebrazione eucaristica”. L’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, invece, giovedì, relazionerà su “Il primo annuncio: nuova proposta di vita e secondo primo annuncio nella Chiesa di Palermo”. Infine, venerdì 8 e sabato 9, i lavori si sposteranno nei vicariati con la formazione per i Ministri della Parola e la Liturgia della Parola.