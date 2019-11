Diocesi: Padova, da lunedì torna il “Novembre Filosofico”

Torna da lunedì 4 novembre, il Novembre Filosofico, la proposta culturale organizzata da Antonianum. Centro Ignaziano di cultura e formazione, Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate, Associazione Koiné – organizzazione di volontariato, Ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi di Padova. Per tutti i lunedì di novembre doppio appuntamento, il pomeriggio (ore 17.45) con la rassegna “Un filosofo al cinema” introdotta dal gesuita padre Guido Bertagna e commentata dal filosofo Umberto Curi, e la sera con le “Conferenze Filosofiche” (ore 21) sempre alla multisala Mpx di via Bonporti 22 a Padova. Il titolo di questo percorso di novembre è “La giustizia che vale la pena”. “Si rifletterà sulla possibilità di una giustizia diversa. Diversa ma possibile. Una giustizia che non finisca per alimentare la sensazione dolorosa di un mondo inospitale. Una giustizia che risani memorie irrigidite dal dolore. Una giustizia che non lasci alla morte l’ultima parola”. Si parte lunedì 4 novembre, con il film Medea (1969) di Pier Paolo Pasolini. In serata dibattito sul tema tra il filosofo Umberto Curi e Giovanni Grandi, docente di filosofia morale e antropologia. Il secondo appuntamento, lunedì 11 novembre, è con il film L’insulto (2017) di Ziad Doueirie la conferenza serale con Maria Inglese, medico-psichiatra e psicoterapeuta, Azienda Ausl di Parma e Marco Di Benedetto, insegnante, coordinatore del Centro di Giustizia Riparativa e mediazione penale. Terzo appuntamento lunedì 18 novembre, con il film La parola ai giurati (1957) di Sidney Lumet e, in serata, dialogo tra Gabrio Forti, professore ordinario di Diritto Penale e Criminologia e Francesca Simeoni, ricercatrice Lumsa-Roma. Quarto e ultimo appuntamento lunedì 25 novembre con il film Il cliente (2017) di Asghar Farhadie la conferenza tra Valerio Onida, costituzionalista e accademico italiano e Valentina Verduci, giudice penale nel Tribunale di Padova. Informazioni: tel. 049 8774325