Diocesi: mons. Marrucci (Civitavecchia), “approfondire la Parola e un fare un cammino ecclesiale condiviso”

Dodici schede tematiche, con proposte di lectio divina per famiglie, parrocchie, movimenti e gruppi ecclesiali, vengono promosse dal vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, mons. Luigi Marrucci, per il nuovo anno pastorale e sono disponibili online sul sito della diocesi. L’iniziativa, che si ripete nel 2019-2020 per il terzo anno, pone al centro il Vangelo di Matteo, che verrà letto nelle domeniche del nuovo anno liturgico dal tempo di Avvento. “Si tratta – scrive mons. Marrucci nell’introduzione – della ‘buona novella’, il ‘lieto messaggio’ che Gesù di Nazareth è il Messia atteso dalle genti”. Dopo l’ascolto della Parola, ogni percorso tematico – elaborato da don Etienne Noel Bassoumboul e don Massimo Carlino, specialisti di Sacra Scrittura – propone una meditazione, alcune soste per l’approfondimento a partire da domande e provocazioni, intenzioni di preghiera e impegni concreti su temi ed episodi evangelici che vanno dalle Beatitudini alla missione, dal Padre nostro all’intimità con il mistero di Cristo, dalla correzione fraterna all’istituzione dell’Eucarestia. “Il Vangelo di Matteo non è la narrazione di una storia che riguarda alcune persone e che viene raccontata da altre perché tutti sappiano – prosegue il vescovo di Civitavecchia – potremmo definirla invece una ‘narrazione inclusiva’, i cui lettori sono fruitori del testo perché in qualche modo sono protagonisti”. E conclude ricordando che l’obiettivo dei contributi è “approfondire la Parola di Dio e rimanere saldi nella fede, in un cammino ecclesiale condiviso”.