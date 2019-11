Derby Torino-Juventus: don Robella (granata), “noi siamo sempre i migliori”

“Dalla ridente città di Torino dove il Giorno dei morti giocheremo il derby, noi del Toro contro quegli altri, quelli della seconda squadra della Juve”. Inizia con tono scherzoso il cappellano del Torino calcio, don Riccardo Robella, che sottolinea come “Torino ha una vocazione, quella granata”. A poche ore dal derby della Mole, don Robella afferma: “Vedremo come andrà il derby non si sa. Non sappiamo se vinceremo, pareggeremo o perderemo, ma noi siamo sempre i migliori. Per cui nel derby, sempre e solo forza Toro!”, prosegue il cappellano che aggiunge una cosa che ritiene importantissima: “Che si vinca, che si perda, arrabbiamoci, sfottiamoci, facciamo tutto quello che vogliamo ma non dimentichiamo mai una cosa: che il calcio è un gioco. Il gioco più bello, e tale facciamolo rimanere. Allora un granata derby a tutti e forza Toro!”.