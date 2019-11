Conferenza nazionale RnS: don Impellizzeri, “nella Trinità è presente l’amore di tutta l’umanità”

“Il profumo che il Risorto asceso al Cielo ha portato nel seno della Trinità, è il profumo dell’umanità che Egli ama”. Così don Vito Impellizzeri, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze religiose della Facoltà Teologica “San Giovanni Evangelista” di Palermo, dove insegna teologia fondamentale, che ha aperto questa mattina la terza giornata di lavori alla 43ª Conferenza nazionale animatori di Rinnovamento nello Spirito, che si conclude domani a Rimini. Il versetto dalla Lettera di Paolo agli Efesini “Per preparare i fratelli a compiere il ministero” ha guidato la relazione del sacerdote siciliano, che aveva come sottotitolo “Evangelizzare è umanizzare fino alla statura di Cristo”. La riflessione si è incentrata sul ministero trinitario. “Quando il Padre eternamente abbraccia il Figlio, afferma: ‘Adesso veramente il nostro profumo, il nostro carisma è completo’, perché nel modo in cui la Trinità si ama è presente il modo di amarsi di tutta l’umanità” ha spiegato don Impellizzeri, che nella diocesi di Mazara del Vallo ha promosso anche iniziative per il dialogo interreligioso nel Mediterraneo.