Conferenza nazionale RnS: cristianesimo, fragilità, famiglia, società e media al centro dei simposi

Un approfondimento tematico su come una cultura di Pentecoste possa rinnovare gli ambiti di vita ha caratterizzato i simposi di ieri pomeriggio alla 43ª Conferenza nazionale animatori del Rinnovamento nello Spirito, in corso al Palacongressi di Rimini. Il presidente nazionale di Scienza & Vita Alberto Gambino ha proposto un contributo sul cristianesimo tra legge della misericordia e misericordia della legge. “Quanto cambia una legge dello Stato quando va incontro ai soggetti e non lascia spazio alla redenzione? – ha incalzato –. La provocazione cristiana sul senso profondo della giustizia continua a rappresentare una risorsa per il mondo contemporaneo. La scelta di progettare il bene di fronte al male richiede coraggio”. La famiglia è stata definita “luogo di polifonia delle differenze” dai coniugi Laura Viscardi e Claudio Gentili, fondatori del Centro di formazione per la pastorale familiare Betania di Roma e animatori di un simposio sulle sfide familiari per l’oggi. “In famiglia convivono le contraddizioni, siamo insieme feriti e grati, gioiosi e preoccupati. Abitare questa tensione ci tiene vivi”, hanno affermato. Allo scrittore de La Civiltà Cattolica, padre Francesco Occhetta, è stato chiesto di affrontare il tema dell’impegno sociale, tra fuga dal mondo e salvezza per il mondo, rispetto al quale ha sostenuto che “Se muore il prossimo in politica allora muore il senso umano della politica, quella su cui si fonda il nostro convivere” e proposto il discernimento ignaziano come via di libertà e responsabilità sociale.