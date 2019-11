Colombia: accordo tra la Conferenza episcopale, diocesi di Monreale e Università di Palermo per esperienze di studio di laici e sacerdoti

La Conferenza episcopale della Colombia (Cec), attraverso i dipartimenti per lo stato laicali e e per gli stati di vita ecclesiali, ha stabilito un accordo con l’arcidiocesi italiana di Monreale, in Sicilia, in collaborazione con l’Università di Palermo, la Conferenza episcopale italiana, la Casa del Sorriso e la Conferenza episcopale siciliana. L’obiettivo, si legge nel sito della Conferenza episcopale colombiana, è di “dare a giovani, sacerdoti, religiosi e religiosi colombiani la possibilità di vivere un’esperienza ecclesiale, caratterizzata dalla dimensione pastorale, educativa e di formazione integrale”. L’iniziativa prevede, per i giovani, due anni di Laurea Magistrale all’Università di Palermo (specializzazione nel ramo accademico) e, per i sacerdoti, la specializzazione in Teologia, in particolare in Ecclesiologia, Teologia biblica e Teologia pastorale, alla Pontificia Università di San Giovanni Evangelista.

“Questa possibilità copre le spese di studio, cibo e alloggio. I giovani che desiderano partecipare devono contattare il vescovo della giurisdizione di appartenenza, è lui che farà la selezione nella propria diocesi”, ha affermato padre Rubén Darío García Ramírez, direttore dei dipartimenti i dipartimenti per lo stato laicali e per gli stati di vita ecclesiali della Cec.

L’esperienza formativa coinvolgerà non solo l’aspetto accademico e culturale, ma anche l’accompagnamento spirituale. “Sia i giovani che i religiosi e i sacerdoti vanno in missione, cioè vengono inviati per annunciare il Vangelo, solo che al momento della missione avranno l’opportunità di specializzarsi nel loro ramo accademico”, ha aggiunto padre García. E’ inoltre previsto uno scambio per i giovani italiani che verranno in Colombia, con un simile itinerario di formazione. In questo modo, ha aggiunto, “entriamo in una interrelazione all’interno di un piano di evangelizzazione che unisce la Colombia con l’Italia”.