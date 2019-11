Unione europea: bilancio 2020, un quinto dei fondi per far fronte ai cambiamenti climatici. Finanziamenti per Horizon e Galileo

(Bruxelles) Il 21% del bilancio complessivo Ue per il 2020 “andrà a misure per far fronte ai cambiamenti climatici”. Il budget del prossimo anno, definito nella notte con un compromesso tra le due autorità di bilancio – Parlamento e Consiglio dei ministri Ue – prevede ad esempio che il programma Life per l’ambiente e i cambiamenti climatici riceverà 589,6 milioni di euro (+5,6% rispetto al 2019). Orizzonte 2020 (Horizon), programma complessivo della ricerca targata Ue, “che tradizionalmente offre un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi climatici”, otterrà 13,46 miliardi di euro (+8,8% rispetto al 2019). Altri investimenti nel campo della tutela ambientale riguardano energia e trasporti. Ampia la parte degli investimenti – 83,93 miliardi di impegni (+4,1% rispetto al 2019) – che “contribuirà a rendere la nostra economia più competitiva. Di questi, 58,65 miliardi di euro (+2,5% rispetto al 2019) andranno a ridurre le lacune economiche negli e tra gli Stati membri, promuovendo la crescita, la creazione di posti di lavoro e la ‘convergenza’ attraverso i fondi strutturali”. Il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo sarà supportato con 1,2 miliardi di euro “per espandere la sua diffusione sul mercato mondiale e raggiungere 1,2 miliardi di utenti entro la fine del 2020”.