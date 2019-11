Unione europea: bilancio 2020, 58 miliardi per gli agricoltori. Fondi per Erasmus+ e gestione delle migrazioni

(Bruxelles) Al programma Erasmus+, per la formazione dei giovani, il bilancio 2020 dell’Unione europea stanza 2,89 miliardi di euro (+3,6% rispetto al 2019). È il più consistente tra gli stanziamenti che il budget comunitario del prossimo anno, definito a Bruxelles nella notte, dedica ai giovani. Il Corpo europeo di solidarietà – anch’esso programma giovanile – “creerà opportunità di volontariato o di lavoro”, spiega la Commissione, “in progetti in patria o all’estero con 166,1 milioni di euro” (+15,9% rispetto al 2019). Gli agricoltori europei beneficeranno di 58,12 miliardi di euro: come sempre agricoltura, allevamento, foreste e tutela ambientale ricevono una parte consistente (ben più di un terzo) dei fondi Ue. La gestione della sicurezza e della migrazione continuerà a ricevere supporto dal bilancio 2020: ad esempio, 2,36 miliardi di euro andranno al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e alle agenzie che operano in questo campo (Europol, Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera-Frontex, Easo).