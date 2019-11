Policlinico Gemelli: domani riflessione a più voci su psiche, corpo e spirito per presentare il servizio di psicologia clinica

“‘Psiche, corpo, spirito: alleati per la cura” è il tema del convegno multidisciplinare in programma domani al Policlinico Agostino Gemelli Irccs di Roma (ore 9). Una riflessione a più voci cui interverranno oncologi, psicologi, teologi, rianimatori; occasione per la presentazione delle attività del Servizio di psicologia clinica del nosocomio volto a migliorare la compliance delle cure e della qualità di vita, ridurre i rischi psicopatologici collegabili alla condizione medica, favorire l’adattamento al contesto socio-affettivo e lavorativo con la ripresa graduale del benessere e della qualità di vita del paziente e della sua famiglia. Il convegno sarà aperto da Giovanni Raimondi, presidente del Gemelli, e Rocco Bellantone, direttore del governo clinico dell’ospedale, e introdotto da Simonetta Ferretti, coordinatore del Servizio di psicologia clinica che lo presenterà. “Con circa 30mila prestazioni l’anno e 78 ricerche attive – afferma Ferretti – il Servizio si pone come obiettivo la prevenzione del disagio psicologico e il benessere emotivo dei pazienti e dei loro familiari che accedono al Policlinico Gemelli, seguendoli all’occorrenza nel loro percorso diagnostico terapeutico”. Di recente costituzione, parte dal presupposto che sia necessario, in ambito ospedaliero, “un cambio di paradigma: ‘dalla psicologia come processo di umanizzazione delle cure, alla psicologia come parte integrante della diagnosi e della cura’”. Tra i relatori Arndt Bussing, professore ordinario di qualità della vita, spiritualità e coping (Università Witten/Herdecke -Germania), Gioacchino Pagliaro, direttore del Servizio psicologia ospedaliera Ausl-Bologna; Giampaolo Tortora, direttore di Oncologia del Gemelli; Davide Carrera, ex campione del mondo di apnea; Luigi Janiri, direttore dell’Uoc Psichiatria del Gemelli. A conclusione l’intervento di mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica.