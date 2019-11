Papa Francesco: partito per la Thailandia, prima tappa del suo viaggio in Asia

Ha avuto inizio nel tardo pomeriggio di oggi il 32° viaggio apostolico internazionale di Papa Francesco che si reca in Thailandia e Giappone.

Alle ore 18.20, lasciato il Vaticano, il Santo Padre si è trasferito in auto all’Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino da dove, alle ore 19.16, a bordo di un A330 dell’Alitalia, è partito alla volta di Bangkok.

Alle ore 18.00, prima di lasciare Casa Santa Marta, il Papa ha incontrato una decina di anziani soli ospitati dalle Piccole Sorelle dei Poveri a San Pietro in Vincoli. Il piccolo gruppo era accompagnato dall’elemosiniere apostolico, card. Konrad Krajewski.

L’arrivo all’Aeroporto di Bangkok è previsto per le ore 12.30 locali (6.30 ora di Roma).