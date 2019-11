Papa Francesco in Giappone: Pax Christi, “chieda passi concreti verso il completo disarmo nucleare”

“Durante il suo papato, Papa Francesco si è espresso fortemente contro le armi nucleari. È quindi opportuno che durante la sua visita in queste due città chieda passi concreti verso il completo disarmo nucleare”. Così Pax Christi International, alla vigilia della visita del Pontefice in Giappone, in un comunicato diffuso oggi. L’associazione si aspetta che “questa visita pastorale metta in evidenza non solo l’immoralità delle armi nucleari, ma anche l’importanza della nonviolenza come etica fondamentale per la costruzione di culture di pace e di sviluppo sostenibile”. L’auspicio di Pax Christi International è che questa visita possa “consentire ai governi, incluso il Giappone, di prendere a cuore le parole di Papa Francesco: ‘Le armi di distruzione di massa, in particolare le armi nucleari, non creano altro che un falso senso di sicurezza. Non possono costituire la base per la coesistenza pacifica tra i membri della famiglia umana, che deve piuttosto essere ispirata a un’etica di solidarietà’”. In concreto Pax Christi chiede a Papa Francesco di rivolgersi al governo del Giappone e a tutti gli Stati del Nord-Est asiatico affinché “aderiscano al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari”. “Il Giappone ha una sfida unica: assumere questo ruolo di leader, dopo aver subito gli attacchi nucleari del 1945. Il Nord-Est asiatico e il mondo affrontano crescenti minacce nucleari. Possa il viaggio di Papa Francesco catalizzare un cambiamento di cuore in molti: per questa intenzione Pax Christi International prega per la visita del Pontefice”.