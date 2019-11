Neonata trovata morta: Casini (Mpv), “povertà umane, affettive, spirituali conducono a svalutazione della vita in un impasto di solitudine e disperazione”

“Una scoperta dolorosa e sconvolgente, sia pensando alla bimba sia pensando alla sua mamma. Purtroppo, non è la prima volta che accadono storie simili. Povertà umane, affettive, spirituali che conducono alla svalutazione della vita umana in un impasto di solitudine e disperazione”. Lo dichiara Marina Casini, presidente del Movimento per la vita (Mpv), commentando il ritrovamento di una neonata trovata senza vita in una borsa abbandonata a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. “Accanto a questi abbandoni ci sono poi quelli terribili che non vengono neanche riconosciuti come abbandoni: quelli, numerosissimi, che avvengono per i bimbi cui viene impedito di nascere – sottolinea Casini -. Qui il rifiuto, prima che fisico, è mentale, perché l’abbandono è nel pensiero, nella mente, nel cuore; di questi bimbi viene cancellata anche la possibilità di essere guardati, è come se non esistessero; di loro, come esseri umani a pieno titolo, non si deve parlare”. Per la presidente del Movimento per la vita, “è necessaria una inversione di rotta per non limitarci solamente a scuotere la testa, addolorati, quando si scoprono bambini neonati tra i rifiuti”. In Italia, ricorda Casini, “i centri di aiuto alla vita si trovano in ogni regione, isole comprese, e spesso sono abbinati a case di accoglienza. Esiste poi la possibilità di partorire in forma anonima, in qualunque ospedale pubblico ricevendo assistenza per la salute della mamma e del nascituro. Ci sono, inoltre, spesso associate a ospedali, le culle termiche, le ‘culle per la vita’ dove collocare il neonato in forma anonima”. Di qui l’appello: “È necessario che queste realtà siano conosciute. La scarsa informazione è probabilmente dovuta ad una cultura che cerca di mettere il silenziatore sul bambino nella fase prenatale e, di conseguenza, non favorisce la conoscenza di strumenti che potrebbero evitare infanticidi e tragici abbandoni”.