Neonata trovata morta: card. Betori (Firenze), “profondamente addolorati e sconcertati”. “Non si è stati capaci di intercettare situazione di grave difficoltà”

“Questo gesto di disperazione lascia tutti profondamente addolorati e sconcertati”. A dirlo è il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, dopo il ritrovamento di una neonata trovata senza vita in una borsa abbandonata a Campi Bisenzio. “La morte di questa piccola fa ipotizzare una situazione di grave difficoltà che non si è stati capaci di intercettare – prosegue -. La nascita di una nuova vita deve essere accolta e salvaguardata in ogni modo; la Chiesa e molte realtà cattoliche non fanno mancare la presenza e la vicinanza alle mamme in difficoltà che possono rivolgersi ai consultori familiari, ai centri di aiuto alla vita e, come ultima scelta, possono lasciare in sicurezza i neonati nelle culle termiche affinché siano affidati ad una famiglia. Sono possibilità che insieme al parto in anonimato negli ospedali devono essere più valorizzate e promosse”. Il porporato conclude: “Rivolgiamo una preghiera per questa creatura accolta nella luce del Signore, invochiamo pietà cristiana e misericordia per i genitori”.