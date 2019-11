Migrazioni: Trento, domani dibattito con Paolo Naso di Mediterranean Hope

“Il fenomeno delle migrazioni attuali nel mondo, in Europa, in Italia: quale lettura sociale, politica, religiosa per avviare processi e andare oltre lo scontro?”. È il tema del convegno organizzato dalla diocesi di Trento per domani, mercoledì 20 novembre, con Paolo Naso, docente di Scienze politiche all’Università La Sapienza di Roma. L’appuntamento per le 20.30, nell’aula magna del Seminario diocesano. Paolo Naso è anche coordinatore del progetto Mediterranean Hope e della commissione studi dialogo e integrazione della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei). Sul tema, giovedì alle 10, sempre nel seminario, Naso incontrerà i preti trentini, che la scorsa settimana hanno invece ascoltato le riflessioni del gesuita padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli.