Giornata mondiale infanzia: Unicef, i bambini nei comandi dei Vigili del fuoco

I bambini indosseranno i panni dei Vigili del fuoco. Iniziative sono in programma in tutta Italia, in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia e del 30° anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, domani, 20 novembre. L’Unicef insieme con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco organizzerà in tutta Italia una serie di attività e iniziative che coinvolgeranno direttamente i bambini. In particolare si impegneranno a dare vita a #KidsTakeOver, momenti in cui i grandi lasceranno il posto ai bambini nelle loro funzioni e a “Go Blue”, in cui i comandi dei Vigili del fuoco verranno illuminati di blu a testimonianza dell’impegno per i diritti dei bambini. Nel centro operativo nazionale dei Vigili del fuoco, nel Palazzo Viminale a Roma, nel pomeriggio del 20 novembre, una delegazione di bambini e giovani guidata dal presidente dell’Unicef Italia, Francesco Samengo, darà il via al #KidsTakeOver attraverso la simulazione del coordinamento di un intervento di emergenza. I “TakeOver” e i “Go Blue” proseguiranno dalle 15.30 in molte sedi delle direzioni regionali e dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco.