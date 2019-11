Giornata mondiale infanzia: Unicef, capigruppo dei bambini alla Camera dei deputati

È con un’assemblea dei capigruppo speciale che la Camera dei deputati si appresta a celebrare i trent’anni dell’approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Domani, mercoledì 20 novembre, alle 14, nella biblioteca del presidente, sede ordinaria della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari di Montecitorio, saranno i più piccoli a indicare le priorità per il Parlamento in tema di infanzia e a intervenire al posto dei capigruppo. “Per un giorno, bambini e ragazzi assumeranno i ruoli degli adulti e inviteranno i grandi a prestare attenzione alle questioni più importanti che riguardano i loro diritti e bisogni – si legge in una nota -. È questo il senso del #KidsTakeover, l’iniziativa che ogni 20 novembre l’Unicef organizza per la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, e che alla Camera sarà declinato con ‘La capigruppo dei bambini'”.