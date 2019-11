Giornata mondiale infanzia: Mogherini (Ue), “molta strada da fare per garantire i diritti a tutti i bambini”. Stop a violenze, povertà, abbandono

(Bruxelles) “Quest’anno celebriamo il 30° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia – il trattato sui diritti umani più ampiamente ratificato della storia – che ha contribuito a trasformare in meglio la vita dei bambini in tutto il mondo”: lo dichiara Federica Mogherini, Alto rappresentante Ue per gli affari esteri. “In questo giorno, l’Unione europea riconferma la sua determinazione a garantire che ogni bambino abbia garantito ogni diritto. I bambini devono essere in grado di crescere in un ambiente sicuro ed educativo, libero da violenza, sfruttamento, molestie o abbandono. All’interno della nostra Unione e nelle nostre azioni esterne – sia in situazioni di conflitto o pace – la Convenzione guida la politica, la legislazione e i programmi finanziari dell’Ue che hanno un impatto sui diritti dei bambini”. Prosegue: “Nonostante gli sforzi, 25 milioni di bambini nell’Unione europea e il 19,5% dei bambini nel mondo continuano a vivere in condizioni di povertà. I bambini di tutto il mondo sono vittime di abuso, sfruttamento e tratta”. “I bambini soffrono di problemi di salute mentale, sono vittime di bullismo, si suicidano. Abbiamo ancora molta strada da fare per garantire che tutti i bambini, indipendentemente dal luogo di origine, dal contesto socioeconomico e dallo stato migratorio, possano godere appieno della loro infanzia”.