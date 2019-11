Giornata mondiale infanzia: Mogherini (Ue), “investire nei bambini per un futuro migliore”. Campagna #TheRealChallenge

(Bruxelles) “Investire nei bambini non è solo un dovere morale, ma anche un investimento essenziale in un presente e un futuro migliori per tutti noi”: lo afferma Federica Mogherini, Alto rappresentante Ue per gli affari esteri, nel 30° della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia. “La Convenzione ha contribuito a cambiare il modo in cui il mondo guarda i bambini: guardandoli come persone che hanno bisogno di protezione, il mondo inizia a riconoscere i bambini come detentori dei diritti, che possono svolgere un ruolo attivo nel dare forma alla società”. Ue e Unicef, ricorda Mogherini, hanno recentemente lanciato la campagna sui social media #TheRealChallenge “per impegnarsi con bambini e giovani sui loro diritti in una lingua che comprendono e attraverso una piattaforma che conoscono”.