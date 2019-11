Giornata mondiale infanzia: Medicina solidale scrive a sindaca Raggi, “nomini Difensore civico per i minori della Capitale”

“Penso che sia davvero importante la nomina del Difensore civico per i minori presenti nella nostra città a garanzia di un reale ascolto delle loro istanze e a tutela della trasparenza e dell’equità di tutti i percorsi giudiziari che li coinvolgono”. È quanto scrive Lucia Ercoli, direttore dell’associazione Medicina solidale, alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, alla vigilia della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Sono qui a rinnovarle l’impegno di Medicina solidale a sostenere le iniziative a tutela dell’infanzia a Roma”, prosegue Ercoli, ricordando che “abbiamo già iniziato il reclutamento di pediatri volontari per le attività educative e di sorveglianza nelle scuole da mettere a disposizione dell’Amministrazione capitolina, così come stiamo preparando il primo report del nostro Osservatorio sulla tutela dei minori vulnerabili a Roma”.

“Confido che questa nomina sia il suo regalo di Natale alle migliaia di bambini e ragazzi che a Roma non hanno voce e di cui sono quotidianamente calpestati i diritti”, aggiunge la direttrice dell’associazione: “Se mi permette ancora, confido che lei possa concedere la ‘cittadinanza’ a tutti i bambini nati a Roma e che frequentano le scuole di Roma da almeno cinque anni. Sarebbe un atto di giustizia nei confronti di questi piccoli che, pur essendo ‘cittadini di Roma’ a tutti gli effetti condividendone persino il dialetto, sono privati dei diritti che alla cittadinanza sono strettamente connessi”.

“Sia donna di coraggio”, esorta Ercoli: “Il coraggio è solo delle donne. Sono le donne a cambiare il corso della storia. Lasci un segno nella storia di Roma del suo esserne stata Prima cittadina. È urgente rifondare il tessuto civile di questa città sul rispetto dei diritti dei più deboli. Primi tra tutti quelli dei bambini”.