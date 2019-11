Giornata mondiale infanzia: Caritas Bolzano, quasi duemila donazioni per 5 progetti di “Sostegno” a minori

Quasi 2.000 donazioni da parte della popolazione altoatesina hanno permesso, lo scorso anno, il proseguimento dei 5 progetti di “Sostegno all’infanzia” che da sedici anni Caritas di Bolzano ha avviato in Bolivia, Brasile, Eritrea Kenya e Macedonia del Nord. Attività che garantiscono a circa 530 minori alimentazione, istruzione e gioco. Lo ricorda la Caritas diocesana in occasione della Giornata mondiale per l’infanzia e l’adolescenza. “Un aiuto fondamentale per migliorare le proprie future condizioni di vita contribuendo così a sviluppare le capacità strutturali e sociali della realtà che li circonda”. “Un grazie di cuore ai donatori per la loro sensibilità e attenzione verso l’infanzia: insieme, possiamo offrire a questi bambini il sostegno di cui hanno bisogno per costruire il loro futuro – afferma Paolo Valente, direttore della Caritas altoatesina -. Non di rado, da adulti, riescono poi a trasmettere ad altri quanto hanno appreso e contribuiscono così in modo concreto allo sviluppo delle comunità in cui vivono”.