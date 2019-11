Giornata mondiale infanzia: Amref, in un video il viaggio di Cristicchi tra i progetti in Kenya

Un nuovo video di Amref, con Simone Cristicchi, proposto in occasione delle celebrazioni del trentesimo anniversario della “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, approvata il 20 novembre 1989. Il cantautore decide di raccontare la “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” accompagnato dai bambini della Bandacho Primary School, in Kenya. Recatosi sul posto nelle scorse settimane, Cristicchi visita alcuni progetti di Amref dedicati all’infanzia. Il messaggio che pone le fondamenta del video è che “il bambino ha diritto a essere un bambino”. Inoltre, il magazine #Explorers realizzerà una puntata speciale di 40 minuti in onda il 22 novembre, alle 18, su RaiGulp, in diretta dal Teatro Massimo di Palermo. Durante la diretta, verranno presentate alcune iniziative che si svolgono a Palermo nella settimana dal 18 al 22 novembre, oltre al video, che vede la partecipazione del cantautore. Dal 18 al 22 novembre, infatti, Amref sarà a Palermo e, in collaborazione con l’Associazione “Book on a Tree”, allestirà dei laboratori di lettura e conoscenza di autori di libri per ragazzi. Tutte le mattine, i bambini e le bambine parteciperanno ad alcuni incontri tenuti da esperti educatori, della durata di circa due ore, che si terranno presso diverse istituzioni scolastiche.