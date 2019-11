Ex Ilva: Costa (ministro Ambiente), “scudo penale per Arcelor-Mittal su piano ambientale non regge”

“Arcelor-Mittal nel settembre del 2018 ha firmato liberamente un piano ambientale. Poteva anche non firmarlo e dire ‘non mi interessa’. Ogni mese mando Ispra e Arpa Puglia a controllare e ogni mese il report è positivo. Questo lo dico perché se veramente il tema è lo scudo penale sul piano ambientale questo non regge”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, in merito alla vicenda dell’ex Ilva. “Dal settembre 2018 – ha spiegato il ministro Costa a InBlu Radio – Arcelor-Mittal non ha avuto un rilievo penale per la questione ambientale. E allora – si chiede il ministro – di che scudo penale parliamo? L’azienda sta facendo quello che doveva fare in base al piano ambientale. Il tema allora non è forse lo scudo ma ben altro, cioè l’area a caldo che non c’entra niente con l’ambiente ma solo con la sicurezza dei lavoratori”. Costa, infine, ha chiesto di lasciare “lavorare il premier con la riservatezza e la determinazione con la quale sta lavorando”.