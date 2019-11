Diocesi: Piazza Armerina, riparte la Scuola di formazione teologica

Riparte nella diocesi di Piazza Armerina la Scuola di formazione teologica. Le lezioni prendono il via lunedì 25 novembre e si tengono nelle tre le sedi di Piazza Armerina, Enna e Gela. Il tema che caratterizzerà il secondo anno del ciclo di incontri è “La vita in Cristo”. La Scuola è rivolta a tutti coloro che “vogliono progredire nella consapevolezza della fede per una piena partecipazione alla vita ecclesiale”. Si tratta di un percorso iniziato in occasione del bicentenario dell’istituzione della diocesi piazzese e nel 2018 ha accolto 150 iscritti. È un progetto accademico che “si connota come un’opzione pastorale e promuove la formazione teologica dei laici, in particolare di quanti, corresponsabili, partecipano all’animazione della vita parrocchiale”, spiega l’équipe diocesana. Il percorso di formazione si struttura in quattro anni ciclici e segue un ordine tematico che rispetta il duplice criterio di continuità e autonomia. Per l’anno 2019/2020 i formatori si occuperanno di Sacra Scrittura, patrologia, area dogmatica, liturgia e cultura. Previsti anche due seminari: “La cittadinanza attiva: introduzione alla dottrina sociale della Chiesa” e “Il cinema sacro”, a cura rispettivamente di Alfonso Gambacurta e Gianni Virgadaula.