Diocesi: Grosseto, domani incontro con don Sodi e visita alla mostra “Oltre il duomo”

“Dalla cattedra del vescovo a un luogo di salvezza e di grazia per un culto in spirito e verità”. Sarà questa la traccia sulla quale si svilupperà l’intervento di don Manlio Sodi, professore ordinario emerito di Liturgia e comunicazione religiosa presso l’Università Pontificia Salesiana, che domani, mercoledì 20 novembre, sarà a Grosseto per un momento pubblico, nel duomo di san Lorenzo, alle 16.30. All’incontro seguirà una visita guidata gratuita alla mostra “Oltre il duomo”, grazie alla collaborazione con il Comune e il Museo archeologico ed arte della Maremma. Don Sodi, infatti, ha curato un intervento specifico, all’interno della pubblicazione “Oltre il duomo”, realizzata dalla diocesi e curata dall’architetto Barbara Fiorini, per sistematizzare tutto il lavoro legato alla scoperta, sotto la cattedrale, di un vano ipogeo e di un pozzo di butto e da cui poi è originata anche l’omonima mostra, in corso sino a febbraio. Don Sodi sarà a Grosseto già dalla mattina, quando interverrà all’incontro mensile del clero, presso il Seminario, per un momento di formazione, che si concluderà con la visita guidata alla mostra.