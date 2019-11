Diocesi: Cremona, on line il nuovo sito del Museo Verticale del Torrazzo

È on line all’indirizzo www.museoverticale.it il nuovo sito del Museo Verticale del Torrazzo (diocesi di Cremona). Pensato per preparare i turisti e soprattutto gli studenti delle scuole ad una visita, il sito si presenta con una struttura del tutto originale: la navigazione tra i contenuti, infatti, si svolge scorrendo – a differenza di ciò che accade normalmente – la schermata dal basso verso l’alto.

Non solo, dunque, il nuovo sito consente di prenotare le visite guidate, ma offre anche informazioni sulle sale e sull’allestimento del Museo Verticale. In ogni sezione del sito è, infatti, possibile esplorare le sale che il visitatore attraversa durante la salita dei 502 gradini della torre campanaria in laterizi più alta d’Europa.

Sul sito si trovano testi informativi e un ricco apparato fotografico, ma anche tutti i pannelli del Museo Verticale, scaricabili in formato .pdf e dunque utilizzabili come prezioso strumento didattico in preparazione alla visita stessa.