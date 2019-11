Cisgiordania: Peace Now, “dichiarazione Usa su insediamenti attacco deliberato a soluzione ‘due popoli due Stati’. Mossa egoistica per assecondare minoranza messianica”

“Un attacco diretto alla soluzione dei due Stati e una scelta deliberata per spianare la strada ad azioni di insediamento più aggressive da parte del governo Netanyahu verso l’annessione dei territori occupati”: è la dura condanna di Peace now, movimento non-governativo israeliano, alla decisione degli Usa di ritenere “non illegali” gli insediamenti israeliani nei Territori palestinesi occupati. “Nessuna dichiarazione – afferma Peace Now in una nota – cambierà il fatto che gli insediamenti sono stati costruiti sul territorio occupato, in violazione del diritto internazionale, e che sono tra i maggiori ostacoli alla pace. È un’assurdità orwelliana affermare che dare luce verde ad ulteriori attività di insediamento favorirà condizioni migliori per un accordo giusto e sostenibile sulla fine del conflitto”. Per Peace Now “questa dichiarazione degli Stati Uniti non è a favore di Israele ma una mossa egoistica per assecondare una minoranza messianica in America a costo del futuro e del carattere morale di Israele”. “Gli Stati Uniti sono sempre stati un alleato di Israele” eppure, rimarca il movimento pacifista, “un vero amico aiuterebbe Israele a raggiungere un accordo di pace. Un vero amico di Israele non lo porterebbe lungo la strada dell’apartheid. Se il presidente Trump volesse davvero il meglio per Israele e non solo per rafforzare le sorti politiche di Netanyahu, lavorerebbe in modo costruttivo per riunire le parti e avviare dei negoziati per un accordo di pace duraturo”. Secondo Peace Now questa dichiarazione, giunta poco prima della scadenza di Benny Gantz per formare una coalizione di Governo, “suggerisce che l’amministrazione Trump sta ancora una volta tentando di immischiarsi nella politica elettorale di Israele, come ha fatto con il riconoscimento dell’annessione di Israele delle alture del Golan prima delle elezioni di aprile”.