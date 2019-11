Cinema: “Le Mans ’66” è subito primo al box office italiano. Giraldi (Cnvf), “il film sulla sfida tra Ford e Ferrari conquista ma non stravince”

“Motori ruggenti. La sfida tra Ford e Ferrari raccontata nel film ‘Le Mans ’66’ di James Mangold si piazza subito in testa al botteghino italiano nel fine settimana 14-17 novembre. A dare impulso al successo è soprattutto il duo Matt Damon e Christian Bale. Il film ottiene la vetta del box office, ma senza strafare: l’incasso è di 1.246.127 euro. Accanto a ‘Le Mans ‘66’ sul podio troviamo ‘Le Ragazze di Wall Street’, che scende in seconda posizione, e terza la commedia italiana ‘Sono Solo Fantasmi’ di Christian De Sica. Nel complesso il weekend di pioggia certamente ha favorito il cinema, ma non troppo come nelle scorse settimane”. Così dichiara all’Agenzia Sir Massimo Giraldi, presidente della Commissione nazionale valutazione film della Cei, commentando i dati al box office italiano aggiornato al 18 novembre.

Primo è dunque “Le Mans ’66. La grande sfida” di James Mangold, racconto ad alta tensione della storica sfida avvenuta negli anni ’60 tra le vetture della Ford e l’inarrivabile Ferrari. Il film guadagna la testa della classifica con 1.246.127 euro. A seguire, a poca distanza, c’è il film denuncia “Le Ragazze di Wall Street” di Lorene Scafaria con Jennifer Lopez, che incassa 1.154.957 euro, portandosi a oltre 3 milioni di euro in due settimane. Terzo è l’italiano “Sono Solo Fantasmi” di e con Christian De Sica, affiancato nel cast da Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi, che ottiene al suo esordio in sala 812.443 euro.

In quarta pozione troviamo l’animazione “La Famiglia Addams” firmata da Conrad Vernon e Greg Tiernan, con un parziale di 684.457 euro e un totale di quasi 6 milioni. Quinto è il secondo e ultimo titolo italiano in classifica, “Il giorno più bello del mondo”, di Alessandro Siani, che guadagna altri 629.748 euro portandosi a quasi 6 milioni di euro. Al sesto posto, invece, c’è il sorprendente “Joker” di Todd Phillips, il Leone d’oro di Venezia 76, al cinema dai primissimi di ottobre, che continua a mietere consensi. Aggiunge infatti altri 500mila euro al tesoretto di quasi 29 milioni.

Dalla settimana alla decima posizione troviamo, poi, “Parasite” di Bong Joon-ho, Palma d’oro allo scorso Festival di Cannes, che ottiene 449.493 euro e arriva in totale al milione di euro; “Zombieland. Doppio Colpo” di Ruben Fleischer, che rastrella al suo esordio 446.735 euro; il film francese visto alla 14ª Festa del Cinema di Roma “La belle époque” di Nicolas Bedos, che raccoglie 432.598 euro; in decima posizione chiude “Maleficent. Signora del Male” della Disney, film live-action firmato da Joachim Rønning che aggiunge altri 395.892 euro al totale di oltre 12 milioni di euro.