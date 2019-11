Athletica Vaticana: Firenze, sabato sera messa del maratoneta alla vigilia della Firenze Marathon

preghiera del maratoneta

In gemellaggio con New York e Venezia (dove è stata appena celebrata) e anche con Roma e Valencia (dove ci sarà a fine mese), nel pomeriggio di sabato 23 novembre, alla vigilia della Firenze Marathon che si svolgerà domenica 24, verrà celebrata la messa del maratoneta. Appuntamento alle 18 nella basilica di Santa Maria Novella. A promuoverla è la stessa Firenze Marathon insieme con Athletica Vaticana, la rappresentativa sportiva ufficiale della Santa Sede affiliata alla Fidal. Atlete e atleti – non solo maratoneti – sono

invitati a vivere insieme un momento di spiritualità, anche con familiari e amici. Al termine della messa verrà impartita la benedizione degli sportivi e sarà recitata anche la “Preghiera del maratoneta” (tradotta in 37 lingue tra cui arabo, cinese, etiope e swahili). A celebrare sarà mons. Melchor Sánchez de Toca y Alameda, presidente di Athletica Vaticana, con alcuni sacerdoti podisti.