Asilo nido: Alleanza per l’infanzia, “l’aiuto per il pagamento delle rette solo per una minoranza di bambini e famiglie”

È nata in Italia l’Alleanza per l’infanzia, composta al momento da tredici associazioni e da un gruppo di studiosi. Tra i promotori, Save the Children, Unicef, Arci, i tre sindacati confederali, ma anche l’associazione dei lavoratori freelance e l’associazione culturale dei pediatri. Interdisciplinare e aperta ad altre adesioni, ha l’obiettivo di “sensibilizzare e fare pressione sulla politica, perché operi le riforme e le iniziative necessarie, sia di sollecitare e sostenere le imprese e le comunità locali, perché costruiscano ambienti più favorevoli ai bambini, ai ragazzi e ai loro genitori”. Pubblicato anche un documento di valutazione critica-propositiva alle proposte di interventi in questo campo presenti in alcuni disegni di legge. In particolare, l’Alleanza esprime il timore che “l’assegno per i neonati diventi un ennesimo bonus scollegato da una riforma dei trasferimenti per i figli minori” e, pur apprezzando l’aiuto previsto per il pagamento delle rette al nido, sottolinea che “riguarda solo una minoranza di bambini e famiglie, dato che oltre il 75% dei bambini 0-3 non ha accesso ad un nido”. Segnala, inoltre, che una buona parte di madri lavoratrici autonome o con contratti precari non ha diritto all’indennità di maternità.