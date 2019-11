Antoniano Bologna: al via la campagna “Operazione Pane” per sostenere 15 mense francescane in tutta Italia e in Siria

Una campagna per sostenere 15 mense francescane in tutta Italia e in Siria. Si chiama “Operazione Pane” e a lanciarla è l’Antoniano di Bologna: fino al 14 dicembre, per offrire un contributo basta un sms o una telefonata da rete fissa al 45588. Le realtà francescane italiane aiutate dall’iniziativa solidale si trovano a Roma, Palermo, Catanzaro, La Spezia, Genova, Torino, Verona, Bologna, Pavia, Monza, Milano, Lonigo, Voghera e Baccanello. Beneficia della campagna solidale anche una realtà francescana ad Aleppo, in Siria, dove ogni giorno vengono garantiti pasti, ascolto e aiuto alle famiglie che hanno subito il trauma della guerra e che adesso non hanno più nulla. “Lo scorso anno – spiega il direttore dell’Antoniano di Bologna, padre Giampaolo Cavalli – grazie ad Operazione Pane siamo riusciti a garantire ben 140mila dei quasi 400mila pasti che ogni anno le mense francescane mettono in tavola per i più fragili e ad aiutare quasi 4mila persone a trovare un lavoro e a reinserirsi nella società, ma tutti insieme possiamo fare molto di più. Ogni aiuto, anche piccolo, è fondamentale, soprattutto in un momento storico che vede sempre più persone scivolare sotto la soglia di povertà”. Le persone sostenute nelle strutture italiane sono prevalentemente adulti che hanno perso il lavoro, italiani o stranieri che non riescono ad integrarsi nel tessuto delle nostre città e persone che non hanno una rete familiare di sostegno o che non sono conosciute dal servizio sociale territoriale. “In Italia – sottolinea padre Cavalli – ci sono oltre 5 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà assoluta. Operazione Pane tiene unite le mense francescane e ci aiuta a non dimenticare nessuno”. Il progetto è sostenuto dallo “Zecchino d’Oro” (in onda dal 4 al 7 dicembre) con Rai Responsabilità sociale e da chef di fama internazionale come Bruno Barbieri. Gaetano Curreri, leader del gruppo musicale Stadio, ha lanciato il 15 novembre una speciale canzone “Più Amore”, donata ad Antoniano, arricchita dall’elaborazione musicale del maestro Peppe Vessicchio e cantato dallo stesso Curreri con Mario Biondi, Amara e il Coro dell’Antoniano. Il brano sarà incluso nella compilation della 62ª edizione dello Zecchino d’Oro, in uscita il 29 novembre.