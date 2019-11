Sinodalità: Roma, al Pontificio Istituto Orientale presentazione del libro “Servire la comunione”

È in programma per il pomeriggio di oggi, 18 novembre, alle 16.30 presso l’aula magna del Pontificio Istituto Orientale a Roma, la presentazione del volume “Servire la comunione. Ripensare il rapporto tra primato e sinodalità” (Edizioni Qiqajon). Il testo, redatto dal Gruppo di lavoro misto ortodosso-cattolico Sant’Ireneo, “affronta – spiega la nota illustrativa – uno dei temi di maggiore importanza non solo nel dialogo attuale tra le Chiese ortodossa e cattolica, ma anche nel complesso dibattito interno a ciascuna di esse: il modo in cui si articolano primato e sinodalità, a tutti i livelli, locale, regionale e universale. Non si tratta tecnicamente di un testo di consenso, ma di uno studio storico e teologico su come, nel corso di due millenni di storia delle chiese, forme di governo sinodali e forme primaziali si sono formate e consolidate, sono state in tensione ma anche in feconda interazione”.

Alla presentazione interverranno Johannes Oeldemann, il gesuita Edward Farrugia, il benedettino padre Michel van Parys e fr. Adalberto Mainardi, del monastero di Bose.