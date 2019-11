Russia: Mosca, sondaggio sul Centro per la gioventù cattolica. Proposte formative, eventi, spiritualità, festival

Il sondaggio per capire che cosa debba diventare il Centro per la gioventù cattolica di Mosca ha offerto indicazioni preziose che “hanno aiutato a capire meglio in quale direzione lavorare”. Così scrive il team pastorale che si occupa di questa realtà in fase di avvio, frutto delle indicazioni emerse dal Sinodo sui giovani dell’autunno 2018. “Prima di organizzare qualcosa, abbiamo deciso di chiedere quali argomenti e problemi interessano principalmente ai giovani stessi, quali ministeri sviluppare, quali idee e progetti hanno”, spiega l’équipe. Le proposte che i giovani hanno formulato sono state sintetizzate e pubblicate perché si crei ulteriore discussione. C’è chi chiede che il Centro proponga eventi, come una serie di “mini-pellegrinaggi o visite di giovani alle parrocchie della diocesi” (che ha una superficie enorme) o come una “giornata della gioventù diocesana” o un “festival della gioventù”, fatto di festa, musica, catechesi, sport, preghiera, condivisione di testimonianze. C’è chi vuole che il Centro diventi un punto di riferimento per attività di volontariato, ma anche chi chiede “iniziative educative”, con particolare interesse per la “preparazione alle relazioni”. C’è poi tra le proposte, quella di creare una équipe “social” in grado di “cercare materiale, creare contenuti, e registrare video”. Infine, molti suggerimenti vanno nel senso di organizzare incontri regolari di confronto e gruppi di Vangelo.