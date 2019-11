Parlamento Ue: Centeno (Eurogruppo) fa il punto sull’economia. Domani Sassoli incontra Hollerich (Comece) e Krieger (Cec)

(Bruxelles) Il presidente dell’Eurogruppo Mário Centeno discute oggi degli ultimi sviluppi nell’area euro con la commissione del Parlamento Ue per i problemi economici e monetari. Fra i temi in agenda il rallentamento economico e il completamento dell’Unione bancaria, in particolare per quel che riguarda la creazione del sistema europeo di assicurazione dei depositi. Domani, martedì 19 novembre, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli incontrerà il presidente della Commissione degli episcopati dell’Unione europea, il card. Jean-Claude Hollerich, e il presidente della Conferenza delle Chiese europee (Cec), rev. Christian Krieger. Per mercoledì 20 il Parlamento organizza una conferenza per celebrare il 30° anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, “per discutere dei progressi compiuti negli ultimi tre decenni e riflettere sulle sfide che i bambini e i giovani affrontano oggi”. L’evento sarà aperto dalla Regina del Belgio, dal presidente del Parlamento Sassoli e da David Bisbal, cantante spagnolo e ambasciatore Unicef. La Conferenza dei presidenti (presidente del Parlamento e leader dei gruppi politici) avrà giovedì 21 novembre uno scambio di opinioni con i tre vicepresidenti esecutivi della Commissione europea (Valdis Dombrovskis, Margrethe Vestager e Frans Timmermans) e deciderà sull’esito delle audizioni dei commissari designati.