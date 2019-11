Parlamento Ue: Bruxelles, conferenza sui 30 anni della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia

(Bruxelles) Il Parlamento europeo intende celebrare i 30 anni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia con una conferenza internazionale prevista per mercoledì 20 novembre (ore 14.30-18.30) che si terrà nell’emiciclo della sede di Bruxelles. La conferenza “prenderà in considerazione i progressi compiuti negli ultimi tre decenni e rifletterà sulle sfide che i bambini e i giovani affrontano nel mondo moderno”, spiega un comunicato. L’incontro sarà aperto dalla Regina del Belgio e da David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. I delegati “discuteranno del diritto dei bambini a vivere e prosperare e del loro diritto a sognare”. In chiusura sarà inaugurata la mostra “Diritti umani, ancora molta strada da fare?”, presentata dalla rete Cartooning for peace, e dal vicepresidente del Parlamento Fabio Castaldo. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia “si impegna a garantire una migliore attuazione ai diritti dei minori in tutto il mondo. Ha ispirato l’Ue – spiega una nota – e i suoi Stati membri nel modificare leggi, politiche e pratiche volte a proteggere e promuovere i diritti dei minori, indipendentemente dalla loro nazionalità”. La Convenzione Onu è oggi il trattato sui diritti umani con il maggior numero di ratifiche della storia.