Papa Francesco: designato il successore di Brüelhart, verrà reso noto al rientro da Tailandia e Giappone

“Alla scadenza del mandato dell’attuale presidente dell’Aif, il dott. René Brüelhart, nel ringraziarlo per il servizio reso in questi anni, il Santo Padre ha provveduto a designare il successore, individuando una figura di alto profilo professionale ed accreditata competenza a livello internazionale”. È quanto rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede, precisando che “la nomina verrà pubblicata ed avrà efficacia al rientro del Santo Padre dal viaggio apostolico in Tailandia e Giappone, il 26 novembre”. “In tal modo – si legge ancora nel comunicato – viene assicurata la continuità dell’azione istituzionale dell’Aif in questo momento di particolare impegni a livello interno ed internazionale”.