Nuovo presidente Aif: Bruni, “differimento nomina necessario per precedenti impegni e procedure interne”

“In merito all’annunciata designazione del nuovo presidente dell’Aif, posso precisare che il differimento della effettiva nomina si rende necessario per il rispetto dei precedenti impegni istituzionali dell’interessato e per la definizione di alcune procedure interne alla Santa Sede”. Lo ha dichiarato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla notizia, diffusa oggi, secondo cui il Papa ha designato il successore dell’attuale presidente dell’Aif, René Brüehlart, ma ne renderà noto il nome il 26 novembre, al rientro dal suo viaggio apostolico in Thailandia e Giappone.