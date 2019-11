Giustizia: Puccetti (Noi non dimentichiamo), “bene l’abrogazione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio”

“Finalmente l’abrogazione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio diventa legge”. A salutare con favore l’introduzione della nuova norma, a partire dal 1° gennaio, è Gloria Puccetti, presidente del coordinamento nazionale “Noi non dimentichiamo”. “Siamo uomini e donne meno fortunati di altri – spiega –, siamo tanti e ogni anno, purtroppo, destinati a crescere perché i disastri italiani continuano a ritmo incessante. La vita ci ha messi alla prova, togliendoci gli affetti più cari, scomparsi sul lavoro, per l’amianto, sotto le macerie di un terremoto, dentro le loro case incendiate da un treno carico di Gpl, sotto il crollo di un ponte o di una scuola elementare”. Numerose sono le associazioni che aderiscono alla rete nazionale di “Noi non dimentichiamo”. “Passiamo anni dentro le aule dei tribunali – sottolinea la presidente – e sopportiamo processi lunghi e dolorosi. La prescrizione ha colpito duramente i processi di molte nostre associazioni e lo farà con altre nel prossimo futuro, cancellando di fatto molti capi di imputazione per cui gli imputati dovrebbero essere giudicati”. È partendo da tutto questo che la rete “Noi non dimentichiamo” guarda all’abrogazione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio – inserita nella Riforma della giustizia promossa dal ministro Alfonso Bonafede – come “un traguardo importante, una garanzia per il giusto riconoscimento delle nostre ragioni”.