Giornali Fisc: Roma, dal 21 al 23 novembre assemblea nazionale elettiva su “Libertà di stampa e presidi di libertà”

Sarà dedicata al tema “Libertà di stampa e presidi di libertà” la XIX assemblea elettiva della Federazione italiana dei settimanali cattolici (Fisc) in programma a Roma, dal 21 al 23 novembre, presso il “Rome Midas Hotel Conference”.

Il giorno precedente, mercoledì 20 novembre, il consiglio nazionale incontrerà il Capo della Stato al Quirinale. “Al presidente Mattarella – si legge in una nota della Fisc – ribadiremo ancora una volta l’impegno delle nostre testate ad essere ‘presidi di libertà’ sul territorio nazionale”.

I lavori assembleari prenderanno il via alle 16.30 di giovedì 21 con gli interventi di mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, e di Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria. A seguire, una tavola rotonda sul tema “Libertà di stampa e presidi di libertà” con una relazione di Giovanni Maria Flick (presidente emerito della Corte costituzionale). Interverranno: Giuseppe Giulietti (presidente Fnsi), Carlo Verna (presidente Odg), Maurizio Di Schino (segretario generale Ucsi), don Adriano Bianchi (presidente Fisc). Modererà Chiara Genisio (vicepresidente vicario della Federazione).

La mattina del 22 novembre è prevista una concelebrazione eucaristica presieduta dal card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. Poi, dopo i saluti di Vincenzo Corrado (direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali Cei) e gli interventi di mons. Luigi Poli (direttore dell’ufficio per l’Obolo di San Pietro) e Matteo Calabresi (responsabile dell’ufficio Cei per la Promozione e il Sostegno alla Chiesa cattolica), la relazione sul triennio appena trascorso del presidente uscente don Adriano Bianchi, a cui seguiranno i dibattiti assembleari e le operazioni di voto per l’elezione del consiglio nazionale e del comitato tecnico consultivo.

La mattina del 23 novembre sarà dedicata alla partecipazione ad uno dei due momenti culturali proposti: la visita alla Necropoli Vaticana sotto la basilica di San Pietro o il suggestivo itinerario al seguito del clavigero che all’alba apre le varie sale dei Musei Vaticani.