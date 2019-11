Etica civile: Giovannini (Asvis), “appello a Conte per trasformare comitato programmazione economica in sviluppo sostenibile”

“Serve più coraggio politico per cambiare le cose in un’ottica di etica intergenerazionale”. Così si è espresso ieri, Enrico Giovannini, portavoce Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), durante la giornata conclusiva della terza edizione del Forum di etica civile che si è tenuto all’Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze sul tema “Verso un patto tra generazioni: un presente giusto per tutti”. Due giorni dedicati al rapporto tra generazioni con l’obiettivo di porre le condizioni per un rinnovato patto generazionale.

A tal proposito Giovannini, ha lanciato un appello al presidente del Consiglio Conte affermando: “Chiedo che il presidente, che nelle sue dichiarazioni programmatiche ha indicato lo sviluppo sostenibile come prospettiva, metta il suo peso per far sì che il Parlamento approvi un emendamento al decreto clima che trasformi il comitato interministeriale per la programmazione economica in comitato per lo sviluppo sostenibile”.

Il portavoce di Alleanza italiana ha infine dichiarato che “solo avendo questo quadro di rifermento sarà infatti possibile non avere più situazioni come l’Ilva nel nostro Paese”.