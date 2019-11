Disabilità: Anmic, Nazaro Pagano rieletto presidente nazionale

A conclusione del suo XIII congresso nazionale (Roma, 13-15 novembre) l’Anmic (Associazione della disabilità che conta in Italia oltre 150.000 iscritti) ha rieletto all’unanimità presidente nazionale Nazaro Pagano, giunto così al suo secondo mandato. “Proseguirò il mio impegno nell’associazione con l’entusiasmo e il senso di responsabilità che merita – ha dichiarato Pagano –. Viviamo anni difficili, nei quali la crisi di welfare e sanità sommati alla scarsa attenzione della politica, hanno di fatto peggiorato i problemi degli oltre 4 milioni di cittadini con disabilità e delle loro famiglie. Siamo alla vigilia della discussione della nuova legge di bilancio, sarà ancora più importante far sentire la voce di questi cittadini, rappresentando con forza i diritti e le istanze delle persone disabili o non autosufficienti e dei loro caregiver”.