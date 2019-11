Diocesi: Trapani, la biblioteca diocesana propone una settimana di letture per bambini da 0 a 6 anni

Tutti i bambini hanno il “diritto alle storie”. Ed è partendo da questo principio che la biblioteca diocesana “G.B. Amico” di Trapani, con la sezione per bambini e ragazzi “Il piccolo principe”, promuove a partire da oggi un settimana di letture dedicate ai più piccoli. Ad aprire la settimana sono stati questa mattina gli alunni della scuola primaria “G. Mazzini” di Erice. Particolare sarà il pomeriggio di venerdì 22 novembre, quando, a partire dalle 16, verranno proposte letture a bassa voce per i piccolissimi da 0 a 3 anni. L’iniziativa di Trapani si inserisce nella settimana nazionale “Nati per leggere”, istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie di tutti i più piccoli con l’obiettivo di garantire ai bambini di tutto il Paese spazi riservati alle storie belle che nutrono e aiutano a crescere. La settimana viene organizzata, su tutto il territorio nazionale, in concomitanza con la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra il 20 novembre.