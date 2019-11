Diocesi: Caritas Roma, nel pomeriggio incontro sull’immigrazione con il sociologo Battistelli, padre Ripamonti e don Ambarus

“L’immigrazione è un tema emotivamente coinvolgente, che viene visto come uno strumento per raggiungere obiettivi utilitaristici: l’incremento dell’audience per i media e dei consensi per i leader di partito. Il libro intende rispondere alla domanda sul perché esso abbia tanto successo”. È l’introduzione al libro “La rabbia e l’imbroglio” (Edizioni Mimesis, 2019) che il sociologo Fabrizio Battistelli presenterà nel pomeriggio di oggi, 18 novembre, alle 17, nella sala “Ugo Poletti” del Vicariato di Roma (piazza San Giovanni in Laterano, 6). L’iniziativa è promossa dalla Caritas di Roma nell’ambito del concorso “Un incontro, una storia”. Dialogheranno con l’autore padre Camillo Ripamonti sj, presidente del Centro Astalli, e don Benoni Ambarus, direttore della Caritas romana. Modera l’incontro la giornalista Francesca Caferri del quotidiano “La Repubblica”.