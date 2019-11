Diocesi: Caritas Catania, al via corso di formazione per aspiranti volontari

Al via il corso di formazione per aspiranti volontari Caritas che si terrà il 18, 21 e 25 novembre dalle 16 alle 18 al Museo diocesano di Catania. La partecipazione al corso è un requisito obbligatorio per diventare volontario della Caritas diocesana. La frequenza è richiesta per chi si appresta per la prima volta al servizio e anche per coloro che, pur avendo già cominciato il percorso di volontario, non hanno avuto la possibilità di seguire i precedenti corsi. I tre incontri consentiranno di approfondire alcuni dei passaggi fondamentali del fare volontariato nell’organismo diocesano. Si comincia con il tema “L’accoglienza della persona”. Si prosegue su “Cosa significa essere volontario nella complessità di oggi” e si conclude con “Opere segno della Caritas e testimonianze del servizio di volontariato”.