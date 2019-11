Dialogo: Bergamo, domani a “Molte fedi” De Bortoli e Manicardi si confrontano sul pontificato di Bergoglio

Bergamo omaggia Papa Francesco con un dialogo tra il noto giornalista Ferruccio De Bortoli e il priore di Bose, Luciano Manicardi. Sotto la lente dei due ospiti della rassegna “Molte fedi, promossa dalle Acli provinciali di Bergamo, ci sarà il pontificato di Jorge Mario Bergoglio. A sei anni dall’elezione al soglio pontificio e a cinque anni dalla sua prima esortazione apostolica Evangelii Gaudium – si legge in una nota –, Papa Francesco continua, con la franchezza della parola, il suo discernimento critico della realtà, la sua efficace pedagogia dei gesti e con il suo stile cristiano inimitabile, a riproporre la freschezza originale del Vangelo per parlare al mondo di oggi senza inseguire la modernità, ma in dialogo con essa. L’incontro si terrà martedì 19 novembre, con inizio alle 20.45, presso la chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano di largo Belotti.