Clima: “La crisi ambientale ci interroga”, a Milano ciclo di incontri con Città dell’uomo e Rosa bianca

“È tempo di agire… La crisi ambientale ci interroga”. È il titolo del ciclo di incontri promosso a Milano dalle associazioni “Città dell’uomo” e “Rosa bianca”. La sede incontri sarà la sala San Satiro in piazza Sant’Ambrogio 15 a Milano (Mm2 Sant’Ambrogio). Il primo appuntamento sarà lunedì 25 novembre su “Cambiamenti climatici e transizione ecologica”: ore 18-20, relatore Antonello Pasini (Fisico del clima – Cnr). Sabato 1° febbraio 2020 su “Crisi ambientale: effetti geo-politici e strategie per un futuro sostenibile” (ore 10-12.30) interviene Grammenos Mastrojeni (vice segretario generale dell’Unione europea per il Mediterraneo). Lunedì 9 marzo il tema sarà “Verso un’ecologia integrale? Opportunità e speranze” (ore 18-20) con relatrice Chiara Tintori (politologa). Infine, sabato 9 maggio tavola rotonda “Città green, resiliente e inclusiva: quali politiche?” (ore 9.30-12.30) a cui parteciperanno Caterina Sarfatti (responsabile programma Inclusive Climate Action – C40 Cities), Gloria Zavatta (amministratore delegato Amat Srl – Agenzia per la mobilità, l’ambiente e il territorio), Antonio Ballarin (già ordinario di Fisica dell’ambiente all’Università Cattolica, sede di Brescia; coordinatore scientifico Fondazione Lombardia per l’ambiente). A chiusura del ciclo, con programma e data comunicati per tempo, verrà proposto un evento su “Ambiente… e dintorni”, promosso insieme con l’Azione Cattolica ragazzi della diocesi di Milano.