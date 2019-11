Chiesa greco-cattolica ucraina: al card. Schonborn la Medaglia intitolata al metropolita Andriy Sheptytsky

Il card. Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna, è stato insignito della Medaglia intitolata al Metropolita Andrey Sheptytskyy. La Medaglia – spiega una nota – è stata istituita dal Sinodo dei vescovi della Chiesa greco-cattolica ucraina ed è il più alto riconoscimento conferito dalla stessa Chiesa. Il card. Schönborn è il primo a riceverla, con la motivazione del “suo instancabile impegno nella riconciliazione tra i popoli e nella promozione del dialogo ecumenico e interreligioso e delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato”. La Medaglia gli è stata consegnata da Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk in una cerimonia che si è svolta il 12 novembre presso la cattedrale di Santo Stefano a Vienna. Durante la cerimonia, è stato anche eseguito un concerto requiem per commemorare le vittime dell’Holodomor e per onorare il card. Theodor Innitzer. Questi, durante l’Holodomor (ovvero il genocidio del popolo ucraino per carestia avvenuto nel 1932-33) si era impegnato a informare il mondo dell’orrore in atto in Ucraina. Per molti anni e per diverse occasioni, il cardinale Schönborn ha mantenuto stretti contatti con la Chiesa greco-cattolica ucraina. Ricevendo il riconoscimento, ha detto: “È molto toccante che la prima Medaglia del Metropolita Andrey Sheptytskyy della Chiesa greco-cattolica ucraina sia stata conferita proprio a me. Posso accettare questo riconoscimento con la consapevolezza di poterla consegnare spiritualmente al mio predecessore, il card. Theodor Innitzer, un uomo che ha avuto il coraggio di dire la verità sull’Holodomor in Ucraina”.

Il conferimento della Medaglia è avvenuto nel corso di un viaggio ufficiale di Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk in Austria. Nel corso del viaggio, Sua Beatitudine ha avuto incontri con il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg, con l’arcivescovo Pedro Lopez Quintana, nunzio apostolico a Vienna, e con Olexander Shcherba, ambasciatore di Ucraina in Austria.