Terni Film Festival: domani la conclusione con focus sull’Italia e premiazioni

Sarà interamente dedicata all’Italia la giornata di chiusura della quindicesima edizione di “Popoli e Religioni – Terni Film Festival”, che andrà in scena al Cityplex Politeama di Terni domani, domenica 17 novembre, a partire dalle 15.30. “Ogni anno dedichiamo un focus ad una diversa regione del mondo – spiega il direttore artistico Arnaldo Casali – e coinvolgiamo le comunità di immigrati, perché attraverso il cinema facciamo anche integrazione sociale e culturale. Quest’anno, per rispondere allo slogan ‘prima gli italiani’ abbiamo dedicato, per la prima volta, il focus all’Italia. Una risposta costruttiva alla xenofobia che sta crescendo nel nostro Paese: se abbiamo paura che qualcuno ci porti via la nostra cultura e le nostre tradizioni, è perché non le conosciamo. Chi ha un’identità non ha paura degli altri”. Sarà proposto un percorso attraverso la storia italiana (con due corti sulla lotta alla mafia e incentrati su Lea Garofalo e Giovanni Falcone), l’arte e la cultura (l’incontro su Modigliani con Angelo Longoni), il tema degli anziani e delle badanti (Far East di Cristina Puccinelli), il volontariato (a cui è dedicato un’intera sezione in concorso promossa dall’associazione San Martino) e, infine, le tradizioni popolari, con il saltarello del gruppo Interamna Folk e le canzoni di Lucilla Galeazzi e il coro Canti E-Terni, fino alla degustazione delle eccellenze enogastronomiche. A chiudere la serata e il festival, dopo le premiazioni, il tema degli italiani di seconda generazione, con il caso cinematografico dell’anno: “Bangla”, scritto, diretto e interpretato dal ventiduenne bengalese Phaim Bhuiyan. Oltre allo stesso Bhuiyan, alla serata interverrà Francesco Medosi, autore del servizio per il programma Rai Nemo, che ha fatto conoscere Phaim permettendogli di debuttare come attore e regista. Sarà inoltre annunciata un’iniziativa che vede insieme i tre grandi festival religiosi italiani, “Popoli e Religioni” di Terni, “Religion Today” di Trento e “Tertio Millennio” di Roma.