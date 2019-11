Rai Due: “O anche no”, domenica protagonisti gli chef stellati in dialogo con la disabilità

“O anche no” torna, domenica 17 novembre, alle 9.15, su Rai Due, con una puntata dedicata al cibo. Il docureality, che entra in rapporto con la disabilità abbattendo stereotipi e luoghi comuni, incontrerà lo staff dell’Albergo Etico e “I Ladri di Carrozzelle”, che racconteranno come le difficoltà non facciano sprofondare in una vita triste ma possono rivelare sensibilità sconosciute e doti nascoste. La protagonista speciale della puntata sarà la chef stellata Cristina Bowerman, che terrà anche una lezione sull’uso del sale. Le telecamere di “O anche no” entreranno nella cucina della chef Velia De Angelis, che racconterà il suo amore per la cucina che si confronta, senza arretrare, con la sclerosi multipla. Ospite del docureality anche Paolo Gramiccia, responsabile della fattoria La Sonnina di Genazzano – Roma, dove persone con difficoltà lavorano e producono alimenti di qualità. Come sempre, un momento importante sarà quello dedicato alla musica della sbrock band “I Ladri di Carrozzelle”, che festeggiano in questi giorni i 30 anni di attività, e poi la provocazione del Troll Gianmarco Saolini e il contributo dei ragazzi di Radioimmaginaria. Il programma è di Paola Severini Melograni e Vito Sidoti con la regia di Davide Frasnelli.