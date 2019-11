Politica: Padova, esperti a confronto sul popolarismo come “antidoto” al populismo

Un convegno per riflettere sul fatto che il popolarismo può essere “antidoto” al populismo. Lo organizzano, a cent’anni dalla fondazione del Partito popolare italiano di don Sturzo, la Fisp – Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della diocesi di Padova, il Centro studi onorevole Sebastiano Schiavon e l’Ucid Padova. Si svolgerà nella mattinata di oggi, sabato 16 novembre, dalle 9.30 alle 13, nella biblioteca del Centro studi Filippo Franceschi. Dopo i saluti di don Marco Cagol, vicario episcopale per le relazioni con il territorio, seguirà l’introduzione di Massimo D’Onofrio, presidente Ucid Padova. Quindi, gli interventi di Paolo Giaretta sull'”Attualità del pensiero politico di don Luigi Sturzo” e di Giovanni Ponchio su “Sebastiano Schiavon, fondatore del partito popolare a Padova”. Chiude la mattinata la relazione del gesuita padre Francesco Occhetta su “Comunità connesse per una democrazia effettiva”. Al termine, la consegna degli attestati ai corsisti dei bienni Fisp 2016-2018 e 2017-2019.